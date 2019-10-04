Son Dakika Haberleri: Ünlü isimlerin midesi Rüzgar Sünbül'e emanet
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Ünlü isimlerin midesi Rüzgar Sünbül'e emanet

1 saat önce

Yemek yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü şef Rüzgar Sünbül, şimdi de ünlü isimlere güzellik ve sağlık programları yapıyor.

Ünlü isimlerin midesi Rüzgar Sünbül'e emanet, System.String[]

Türkiye'nin birbirinden önemli isimlerine isteklerine göre yemekler yapan Sünbül, son dönemlerin aranan isimlerinden oldu.

Yaptığı tariflerle güzellik önerileri sunan ünlü şef, botoks ve dolgunun geçici çözüm olduğunu güzelleşmenin beslenme ile bağlantısı olduğu üzerinde duruyor. Tariflerinde damat tadından ödün vermeyerek kilo kontrolüne de önem verdiğini söyleyen şef, sır gibi sakladığı tarifleriyle ünlü isimlerin tercihi oluyor. Bu isimler arasında Derya Tuna, İvana Sert, Açelya Akkoyun, Rezzan Kiraz, Fatih Ürek gibi isimler yer alıyor.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:56 Kaynak: Bültenler
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