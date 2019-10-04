Ünlü isimlerin midesi Rüzgar Sünbül'e emanet

Türkiye'nin birbirinden önemli isimlerine isteklerine göre yemekler yapan Sünbül, son dönemlerin aranan isimlerinden oldu.

Yaptığı tariflerle güzellik önerileri sunan ünlü şef, botoks ve dolgunun geçici çözüm olduğunu güzelleşmenin beslenme ile bağlantısı olduğu üzerinde duruyor. Tariflerinde damat tadından ödün vermeyerek kilo kontrolüne de önem verdiğini söyleyen şef, sır gibi sakladığı tarifleriyle ünlü isimlerin tercihi oluyor. Bu isimler arasında Derya Tuna, İvana Sert, Açelya Akkoyun, Rezzan Kiraz, Fatih Ürek gibi isimler yer alıyor.