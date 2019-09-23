Ünlü isimlerin Red Bull Air Race heyecanı

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) Red Bull Air Race heyecanı yaşandı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen etkinlikte Red Bull Air Race pilotu Dario Costa, muhteşem şovların yanı sıra birbirinden ünlü isimleri de uçaklarında ağırladı.

Türkiye'nin başarılı kadın pilotlarından biri olan Yağmur Sarıoğlu, en son 4. Red Bull Uçuş Günü'nde akrobasi uçağı ile uçuş tutkunlarına görsel bir şölen sunan İtalyan pilot Dario Costa ile Red Bull Air Race uçağında co-pilotluk deneyimini yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yağmur Sarıoğlu, "Daha önce akrobasi uçaklarıyla uçtuğum için tecrübeli sayılırım ama Red Bull Air Race uçağı ile biraz daha çılgın manevralar yapma fırsatı yakaladım. G kuvvetine karşı dayanıklılık seviyem yüksek olduğu için pilotumuzun da onayı ile manevraların zorluk derecesini biraz daha artırdık. Bu sayede limitlerimi zorlamış oldum ve bambaşka bir deneyim yaşadım." ifadelerini kullandı.

İstanbul üzerinde akrobasi yaparak turlayan Red Bull Air Race uçağında yine Dario Costa'nın konuğu olan bir diğer isim ise oyuncu Selin Şekerci oldu.

Selin Şekerci, uçmak deneyimine artık farklı bir gözle baktığını belirterek, "Havada olmak inanılmaz bir şey. Çok güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.