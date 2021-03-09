Ünlü isimlerin yakından tanıdığı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti
09.03.2021 18:56
İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan kavga çifte cinayetle bitti. 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, 1 kişi de ağır yaralandı. Ölenlerden birinin, kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu olduğu belirtildi. Memişoğlu'nun başta Şükrü Özyıldız, Alişan, Cemal Hünal ve Orhan Gencebay olmak üzere sanat camiasından çok sayıda dostu vardı. İşte cinayetin perde arkası...
İstanbul Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen olayda polis, otomobiliyle kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.& ;Olay saat 13.30 sıralarında Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi.
ÜNLÜLERİN YAKINDAN TANIDIĞI SALİH MEMİŞOĞLU DA HAYATINI KAYBETTİ
İddiaya göre otomobiliyle hayvanat bahçesine gelen Mustafa Ö., içeride bulunan ve aralarında alacak verecek tartışması olduğu iddia edilen kamuoyunda kendisini 'bioenerji ve metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin ve O.Ö. ile tartışmaya başladı.
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