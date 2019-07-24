Ünlü işletmeci Günay Tuncel hayatını kaybetti (2)

GÜNAY Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel, solunum ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir çok ünlü isme şöhret kapılarını açan isim olarak bilinen 79 yaşındaki Günay Tuncel yaklaşık 5 yıldır tedavi görüyordu. Zeytinburnu'nda bulunan özel bir hastanede 1 aydır yattığı belirtilen Tuncel'in durumu son bir haftada oldukça ağırlaştı. Tuncel öğle saatlerinde hayatını kaybetti.





Hastanenin başhekimi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Türkan Uslu, "Günay Bey bir süredir hastanemiz onkoloji servisinde tedavi altındaydı. Öğle saatlerinde solunum yetmezliği sonucunda kendisini kaybettik. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Günay Tuncel'in tedavisini yürüten Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, "5 yıldır hastalığı sebebiyle takip edilmekteydi. Son 1 aydır karaciğer rahatsızlığı ve solunum yetmezliği sebebiyle yatarak tedavi altına aldık. Son bir haftadır organ yetmezlikleri arttı ve bugün kaybettik" dİye konuştu.

- İstanbul