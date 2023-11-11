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Ünlü işletmenin sahibinden Atatürk ve silah arkadaşlarına ağır hakaretler - Son Dakika

Ünlü işletmenin sahibinden Atatürk ve silah arkadaşlarına ağır hakaretler

11.11.2023 10:22  - Güncelleme: 10:53

650 bin takipçisi olan Üçler Döner'in sahibi "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı şahıs, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için "Laikliği getiren köpekler yüzünden toprakları kaybettik" ifadelerini kullandı. Bu sözler büyük tepki çekti.

Sosyal medya platformlarında çektiği abartılı yağ dökme videoları ile adından söz ettiren Üçler Döner'in sahibi, canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için ağır ifadeler kullandı.

"LAİKLİĞİ GETİREN KÖPEKLER TOPRAKLAR KAYBETTİ"

'Erzurumlu Hacı Dönerci' lakabını kullanan şahıs, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ima ederek "Osmanlı toprak kaybetmedi, laikliği getiren o köpekler topraklar kaybetti" ifadelerini kullandı.

"SİZ LAİKLER İSRAİL'E GİDECEKSİNİZ"

Bu sırada birçok kullanıcının, Atatürk'ü hedef alan şahsa tepki mesajları gönderdiği görüldü. Kendisine tepki gösteren kullanıcılara ise "Siz laikler İsrail'e gideceksiniz" diyerek tehditte bulunan şahıs, birçok kişiyi canlı yayında engelledi ve bir süre sonra da yayını sonlandırdı.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Ünlü işletmenin sahibinden Atatürk ve silah arkadaşlarına ağır hakaretler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü işletmenin sahibinden Atatürk ve silah arkadaşlarına ağır hakaretler - Son Dakika
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