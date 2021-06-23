Ünlü isme sokak ortasında sataştılar!

Okan Bayülgen, önceki akşam sevgilisiyle birlikte Nişantaşı'ndaydı.

"REZİL OLUYORUM!"

Sevgilisiyle bir kafede saatlerde oturan Okan Bayülgen, aracına doğru yürüdüğü esnada bir vatandaşın, "Şöhretli geçiyor" sözüyle karşı karşıya kaldı.

Bu laf karşısında şaşkınlık yaşayan Bayülgen, "Rezil oluyorum! Bana laf atıyorlar. Duyuyor musunuz? İşinde gücünde bir insanım halbuki..." ifadelerini kullandı.

Bayülgen, daha sonra sevgilisiyle birlikte aracına geçerek evinin yolunu tuttu.