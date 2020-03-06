Ünlü İspanyol şef Türk öğrencilere ders verdi - Son Dakika

DÜNYACA ünlü İspanyol Şef Jaume Puigdengolas Türk öğrenciler için İstanbul 'a geldi. Gastronomi bölümü öğrencilerine ders vermek için gelen Puigdengolas, İspanyol ve Türk yemeklerinin çok benzediğini, ocakbaşını çok sevdiğini belirtti.

Bahçeşehir Üniversitesi ile Kerten Hospitality arasında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında gastronomi öğrencileri dünyaca ünlü şefler ile buluşacak ve ders alacak. Ünlü şeflerden biri olan Puigdengolas da düzenlenen atölye kapsamında her ay Türkiye'ye gelerek öğrenciler ile bir yemek yapacak.

"BEN BİR KEBAP AŞIĞIYIM"

Türkiye'de yediği en iyi yemeklerden birinin kebap olduğunu belirten Jaume Puigdengolas şunları söyledi: "Ben bir kebap aşığıyım. Buradaki en sevdiğim restoranlardan biri ocakbaşı. Genel olarak Türk mutfağı zengin bir kültüre sahip ancak biraz dışarıdan gelen farklılıklara, değişik tatlara açık olmak gerekiyor."

"İSPANYOL MUTFAĞI İLE TÜRK MUTFAĞI ÇOK BENZİYOR"

İkisi de Akdeniz ülkesi olması nedeniyle Türk ve İspanyol mutfağını çok benzettiğini ifade eden Jaume Puigdengolas, "Buraya ilk geldiğimde bile 'Bunların neredeyse aynısını İspanya 'da yapıyoruz' dedim. Ben İspanya'nın güney bölgesinde yaşıyorum ve tatlar, baharatlar Türkiye'deki ile çok benzer. Tabii ki aynı değil ama pişirme şekilleri vs. çok benziyor" dedi.

Türk öğrencilere ders vermekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Jaume Puigdengolas "Burada olmaktan çok mutluyum. Ben de çok şey öğreniyorum. Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte yaptığımız bu işbirliği çok kıymetli. Öğretmeyi çok seviyorum" dedi.

HAMSİYİ İSPANYA'DA DA KULLANIYORUZ

Gastronomi öğrencileriyle hamsi yemeği yapan Jaume Puigdengolas, Akdeniz mutfağına sahip olan İspanya'da da hamsi balığını yemeklerde çok sık kullandıklarını belirterek, "Biz de İspanya'da benzer birçok balık kullanıyoruz. Özellikle hamsi balığını sizle benzer şekilde kızartarak çok fazla kullanıyoruz. Ancak biz geleneksel bir İspanyol atıştırmalığı olan 'Tapas' olarak kullanıyoruz. Sirke ile birlikte harmanlıyoruz" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi ile olan işbirliğinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Jaume Puigdengolas, "İstanbul'a geldiğimden beri çok gezdim. Mutfağı anlamak için bu en iyi yol ve bu da beni motive ediyor" dedi.

- İstanbul