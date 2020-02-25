Ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya 27 kadından cinsel taciz suçlaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya 27 kadından cinsel taciz suçlaması - Son Dakika Dünya

Ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya 27 kadından cinsel taciz suçlaması

16 dakika önce

ABD'de opera sanatçılarının sendikası AGMA'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından, geçmişte Washington ve Los Angeles Ulusal Operalarının direktörlüğünü yapan dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya, 27 kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu açıklandı.

Ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya 27 kadından cinsel taciz suçlaması, System.String[]

ABD'de opera sanatçılarının sendikası AGMA'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından, geçmişte Washington ve Los Angeles Ulusal Operalarının direktörlüğünü yapan dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya, 27 kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu açıklandı.


Domingo özür diledi


İspanyol tenor Placido Domingo ise kendisini cinsel tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Washington, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:27 
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