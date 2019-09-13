Son Dakika Haberleri: Ünlü İtalyan modacı Leonida Ferrarese Türkiye'de
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Ünlü İtalyan modacı Leonida Ferrarese Türkiye'de

1 saat önce

Dünyaca tanınan ünlü İtalyan modacı Leonida Ferrarese, Ekim ayında düzenlenecek olan bir moda organizasyonu için Türkiye'ye gelecek.

Ünlü İtalyan modacı Leonida Ferrarese Türkiye'de, System.String[]

Dünyaca tanınan ünlü İtalyan modacı Leonida Ferrarese, Ekim ayında düzenlenecek olan bir moda organizasyonu için Türkiye'ye gelecek.

Ünlü İtalyan modacı Leonida Ferrarese, Türkiye'ye geleceği için heyecanlı olduğunu söyledi. Daha önce de Ankara'da bir organizasyona katılan modacı İstanbul'a hayranlığını dile getirdi. Ayrıca Türk insanlarının sıcakkanlı ve samimi yaklaşımının kendisini çok etkilediğini ifade eden Ferrarese, özel dikim İtalyan terziliğinin Türk halkı için de vazgeçilmez olduğunu ve çok fazla talep aldıklarını kaydetti. Londra, Dubai ve Milano'da sürekli organizasyonlar yapan Ferrarese, "İtalyan tarzının ruhunu kumaş kalitesiyle birleştirerek insanlara kendilerini özel hissetmeleri adına her detaya önem veriyoruz" dedi.

(İHA)

Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
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