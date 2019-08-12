Son Dakika Haberleri: Ünlü İtalyan Tenor Safina Patili dostlar yararına konser verdi
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Ünlü İtalyan Tenor Safina Patili dostlar yararına konser verdi

44 dakika önce

İtalyan tenor Alessandro Safina, sokak hayvanları yararına Çeşme'de konser verdi.

İtalyan tenor Alessandro Safina, sokak hayvanları yararına Çeşme'de konser verdi.
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneğince (ÇESAL) organize edilen konserde, İzmir Filarmoni Orkestrası ile sahne alan Safina'ya usta arp sanatçısı Victor Espinola eşlik etti.
Safina, konserde yaptığı konuşmada, sokak hayvanları yararına düzenlenen gecede sahne olmaktan onur duyduğunu belirterek katkı sağlayanlara teşekkür etti.
ÇESAL Başkanı Solmaz Örücü, gecede yaptığı konuşmada, konserin tüm gelirinin Çeşme Yarımadası'nda sokakta yaşayan hayvanların tedavisi, barınması ve beslenmesi için kullanılacağını söyledi.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da patili dostlar için ÇESAL ile el ele çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:33 Kaynak: AA
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