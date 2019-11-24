Son Dakika Haberleri: Ünlü K-Pop yıldızı Goo Hara ölü bulundu
Son Dakika Yaşam Ünlü K-Pop yıldızı Goo Hara ölü bulundu - Son Dakika

Ünlü K-Pop yıldızı Goo Hara ölü bulundu

6 saat önce

Güney Koreli şarkıcı Goo Hara evinde ölü bulundu.

Ünlü K-Pop yıldızı Goo Hara ölü bulundu, System.String[]

Güney Koreli şarkıcı Goo Hara evinde ölü bulundu. Goo Hara'nın geçen Mayıs ayında intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.Güney Koreli şarkıcı ve aktris Goo Hara, Seul'deki evinde ölü bulundu. Ünlü K-Pop grubu Kara'nın eski bir üyesi olan ve "Hara" adıyla bilinen 28 yaşındaki şarkıcının ölümünün ardından polis soruşturma başlattı.


Hara, Cumartesi gecesi yaklaşık 1,5 milyon takipçisinin olduğu Instagram'da, yatakta uzanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "İyi geceler" diye yazmıştı.


Şantaj baskısı


Sık sık siber zorbalığa karşı tepkisini dile getiren Hara, geçen Mayıs ayında evinde baygın halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Eski erkek arkadaşı tarafından şantaj yapıldığı belirtilen Hara'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.


Hara'nın yakın arkadaşı olan ve siber zorbalığa karşı mücadele etmeye çalışan bir başka K-Pop yıldızı Sulli de geçen ay Güney Kore'deki evinde ölü bulunmuştu. 25 yaşındaki şarkıcının intihar ettiği düşünülüyor.


Güney Koreli şarkıcı Goo Hara, K-Pop dalgasının dünya geneline yayılmasında önemli bir rol oynayan Kara grubuna 2008 yılında katılmıştı. Grubun dağılmasının ardından solo çalışmalarına ağırlık veren Hara, geçtiğimiz haftalarda Japonya'da konserler vermişti.


Ülkede intihar oranı çok yüksek


Genç şarkıcının ölümünün ardından hayranları, yaşadıkları şok ve üzüntüyü sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla ifade ettiler.


Güney Kore, intihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Güney Kore'de 40 yaşın altındaki insanların ölüm nedenleri arasında intihar ilk sıralarda yer alıyor.


Yaşam

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 04:12:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü K-Pop yıldızı Goo Hara ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]