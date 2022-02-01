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Ünlü kahinden insan ömrü hakkında ilginç sözler! 2040'ı gördüğünü iddia etti - Son Dakika

Ünlü kahinden insan ömrü hakkında ilginç sözler! 2040'ı gördüğünü iddia etti

01.02.2022 00:46
Ünlü kahinden insan ömrü hakkında ilginç sözler! 2040'ı gördüğünü iddia etti

Televizyonda sergilediği şovlarla tanınan dünyaca ünlü kahin Uri Geller insan ömrü hakkında gündem olacak tahminlerde bulundu. Geller, uzaylıların Dünya'ya indikten sonra "iyileşmez" denilen hastalıkların iyileşmesine yardım edeceğini ve insan ömrünün 220 yıla çıkacağını savundu. 2040'ı gördüğünü söyleyen Geller, tüm bu olayların 2040'tan önce yaşanacağını öne sürdü.

Kahinlerin yaptığı tahminler, zaman zaman gündem oluyor. Televizyondaki şovlarıyla adından söz ettiren ünlü kahin Uri Geller'den de yine çok konuşulacak tahminler geldi.

"İNSAN ÖMRÜ 220 YILA KADAR ÇIKACAK"

Uri Geller'e göre uzaylılar insanlara tüm hastalıkları ortadan kaldırmayı öğretecek ve ortalama ömrü 220 yıla kadar çıkaracak. Uzaylı istilasına dair anlatılan efsanelerin aksine Geller, uzaydan gelen ziyaretçilerin insanların tedavi edilemez görünen hastalıkların gizemlerini çözmelerine yardımcı olacağını ve herkesin daha uzun yaşamasını sağlayacağını ileri sürdü.

'2040'ı gördüm' diyen ünlü kahinden insan ömrü hakkında tüyler ürperten sözler

UZAYLI İSTİLASINA DİKKAT ÇEKTİ

Yakın bir gelecekte uzaylı istilasına dikkat çeken Geller, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlarım, bugün dünyaya gelen bir bebek, bize tüm hastalıkları nasıl yok edeceğimizi öğretecek uzaylılarla tanışacaklar. İnsan ömrü ortalama 220 yıla çıkacak" ifadelerine yer verdi.

"2040'TAN ÖNCE GERÇEKLEŞECEK"

Sözlerine devam eden Geller, "46 yaşındayım ve içtenlikle uzaylıların hayatım boyunca kendilerini ortaya çıkarmasını umuyorum. 2040'tan önce olacaklarını umuyorum. Mesajlarını deşifre etmeye başlayın. Bizi yakında toplu bir istila bekliyor" diye konuştu.

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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü kahinden insan ömrü hakkında ilginç sözler! 2040'ı gördüğünü iddia etti - Son Dakika


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