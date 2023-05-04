Tıpta büyük icraatların altına imza atan kalp ve damar cerrahisi uzmanı, hasta yakınlarının saldırısına uğradı - Son Dakika
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Tıpta büyük icraatların altına imza atan kalp ve damar cerrahisi uzmanı, hasta yakınlarının saldırısına uğradı

04.05.2023 15:14

2020 yılında yaptığı aort damarı ameliyatıyla dünya tıp literatürüne giren, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, 1 yıl önce tedavi ettiği ve yaşamını yitiren bir hastasının yakınları tarafından saldırıya uğradı. Silahın kabzasıyla darp edilen Prof. Dr. Biçer tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer, iddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce tedavi ettiği bir hastasının yoğun bakımdayken hayatını kaybetmesinin ardından, hasta yakınları tarafından tehdit almaya başladı.

SİLAH KABZASIYLA DARBETTİ

Prof. Dr. Biçer, önceki gün hastaneden çıkıp Görükle Mahallesi'ndeki evine giderken, kendisini tehdit eden hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darbedildi. Saldırganlar kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Prof. Dr. Biçer, Uludağ Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği'ne kaldırıldı. Prof. Dr. Biçer, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildi.

YAPTIĞI AMELİYATLA TIP LİTERATÜRÜNE GİREN PROFESÖR, HASTA YAKINLARI TARAFINDAN DARBEDİLDİ

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ağabey-kardeş olduğu öğrenilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

YAPTIĞI AMELİYATLA TIP LİTERATÜRÜNE GİREN PROFESÖR, HASTA YAKINLARI TARAFINDAN DARBEDİLDİ

DÜNYA TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Öte yandan Prof. Dr. Murat Biçer, 2020 yılında genişliği normal seviyenin 5 katına ulaşan aort damarına yaptığı, asendan aort anevrizması ameliyatı ile dünya tıp literatürüne girmişti. Prof. Dr. Biçer'in, yaptığı bu ameliyat dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Detayları 'Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery' dergisinde yer alan ameliyattan sonra literatürde böylesi büyüklüğe ulaşan asendan aort anevrizması olmadığı için ameliyat şimdiye kadar dünya tıp literatüründe bildirilen en büyük genişlikteki asendan aort anevrizması olma özelliği taşıyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • kamil erol: varsa suçu açarsın dava dövmek ne ya al 3-5 yıl gör gününü şimdi Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Uludağ Üniversitesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıpta büyük icraatların altına imza atan kalp ve damar cerrahisi uzmanı, hasta yakınlarının saldırısına uğradı - Son Dakika


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