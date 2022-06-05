Ünlü karikatürist Latif Demirci, 61 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü karikatürist Latif Demirci, bu sabah hayatını kaybetti. Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Demirci çizdiği "Muhlis Bey" tiplemesiyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

"HAYATA GÜNDEME ZEKİCE BİR MİZAHLA BAKTIĞI TÜM ÇİZGİLERİ BİZİMLE"

Hürriyet Kitap Sanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle" ifadelerine yer verdi.

LATİF DEMİRCİ KİMDİR?

Kariyerine genç yaşta Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt'ta 'Tarzan' ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu 'Muhlis Bey' tiplerinin çizeri olarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı.

SEDAT SİMAVİ KARİKATÜR ÖDÜLÜ'NÜ ALMIŞTI

90'lı yıllarda yurtiçi ve yurtdışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süredir Hürriyet gazetesi için çalışıyordu. Demirci, Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat-Mirsat ve son olarak da Press Bey gibi pek çok ünlü karikatür tipi yarattı. 2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nü almıştı.