Üye Girişi
Ünlü Kick Boks organizatörü Kürşat Şahin isyan etti! - Son Dakika

Ünlü Kick Boks organizatörü Kürşat Şahin isyan etti!

10.11.2021 13:42
Ünlü Kick Boks organizatörü Kürşat Şahin isyan etti!

Türkiye'nin önemli kick boks organizatörlerinden Kürşat Şahin, denetimsiz yapılan organizasyonların spora ve sporculara büyük zarar verdiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Türkiye'nin önemli kick boks organizatörlerinden Kürşat Şahin, denetimsiz yapılan organizasyonların spora ve sporculara büyük zarar verdiğini söyleyerek tepki gösterdi. Türkiye'yi Avrupa'da ve dünyada temsil etmeden, para karşılığı hiçbir geçerliliği olmayan unvanların verildiğini ifade eden Şahin, "Eminönü'nde kemer yaptırıp unvan maçı yapıyorlar. Oto galericilik yapan adam bile çıkıp dövüşe katılabiliyor. Hiçbir lisansı yok, profesyonel maçı yok. Buna artık bir dur demenin zamanı geldi" dedi.

Türkiye'nin önde gelen kick boks organizatörlerinden Kürşat Şahin, denetimsiz yapılan organizasyonlara tepki gösterdi. Şahin, "Profesyonel dünya şampiyonlarından oluşan 7 cesur yürek, 7 gerçek şampiyonumuz var. Profesyonel organizatörler olarak Türkiye'de en iyi organizasyonları yapıyoruz ama son zamanlarda önüne gelen para verip dövüşler düzenleyerek, sahte şampiyonluklar ilan ediyor. Bu da gerçek şampiyonların morali bozuluyor. Eminönü'nde kemer yaptırıp unvan maçı yapıyorlar. Oto galericilik yapan adam bile çıkıp dövüşe katılabiliyor. Hiçbir lisansı yok, profesyonel maçı yok. Buna artık bir dur demenin zamanı geldi" diye konuştu.

"DENETİMLERİN ARTMASINI İSTİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere, Kick Boks Federasyonu ve diğer dövüş sporları federasyonlarından bu konuda destek istediklerini belirten Kürşat Şahin, "Denetimlerin artmasını ve yapılan organizasyonlara katılanların incelenmesini istiyoruz. İnsanlar Avrupa'da, dünyada Türkiye'yi temsil etmeden dünya şampiyonu oluyor. Kendi dünyalarının hayali şampiyonları oluyorlar. Para verip dövüşenler artık ayıklanmalı. Emek hırsızlarına isyan ediyoruz. Bir TV maçına çıkıp kendisini dünya şampiyonu ilan edenler var. Amacımız bu insanları durdurmak, gerçek sporcu ve gerçek şampiyonların haklarını korumak. Türkiye'de başta kick boks olmak üzere dövüş sporları ciddi bir izleyici kitlesine sahip, dünyada da saygınlığı olan bir yerde. Bu tür karşılığı olmayan denetimsiz organizasyonlar bu spora ve bu spora gönül verenlere büyük zarar veriyor" açıklamasını yaptı.

Şahin ayrıca kadınların sesini duyurabilmek adına dünya çapında bir organizasyonla "Ringin Sultanları" projesini de yakın zamanda hayata geçireceklerini ifade etti. Seçmelerle belirlenecek 8 kadın sporcu, yabancı ülkelerden gelecek rakiplerle dünya şampiyonluk maçlarına çıkacak.

(İHA)

Ünlü Kick Boks organizatörü Kürşat Şahin isyan etti!

Kick Boks, Türkiye, Eminönü, İsyan, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü Kick Boks organizatörü Kürşat Şahin isyan etti! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun 13:32 HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde 13:28 Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde Fenerbahçe'nin maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak 13:13 Fenerbahçe'nin maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü 12:39 Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Ticaret Bakanlığı'ndan 11:54 Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyaları için dikkatli olun Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı 11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu 11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 10:32 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı

Son Dakika Haberleri
13:31 HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun
13:27 Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde
13:23 Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor
13:13 Fenerbahçe'nin maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak
12:51 Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı
12:38 Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü
11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır
11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı
11:48 Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti
11:43 Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi
Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu! Uyarılarını sıralayıp, konulmasını istedi Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu! Uyarılarını sıralayıp, konulmasını istedi         
13:40
Oyuncu Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerine sere serpe uzanarak poz verdi Oyuncu Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerine sere serpe uzanarak poz verdi         
13:31
Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor         
13:24
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi         
11:54
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz         
09:45
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Eda Ece, sosyal medya hesabından Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı         
16:10
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 13:47:11. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü Kick Boks organizatörü Kürşat Şahin isyan etti! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement