Ünlü kick-box organizatörü Kursat sahin Holywood yapımında yer alacak

Yapmış olduğu dünya çapında organizasyonlarla adından sıkça söz ettiren Kürşat Şahin oyuncu kimliğini de ihmal etmiyor. Kurtlar Vadisi, Kutul Amare gibi projelerde yer alan Şahin Amerikalı ünlü yönetmen Frank Darabount tarafından yönetmenliği yapılacak bir projede yer almak üzere 2 Şubat da amerika'ya gidecek. Proje ilgili açıklama yapamayacıağını projenin gizli kalacağına dair anlaşmalara imza attığını dile getiren şahin ,en büyük hayalinin bu olduğunu da ekleyen Şahin detayları görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletlerine gidecek. Şahin projede Irak asıllı bir karakteri canlandıracak.