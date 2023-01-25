Ünlü kick-box organizatörü Kursat sahin Holywood yapımında yer alacak - Son Dakika
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Ünlü kick-box organizatörü Kursat sahin Holywood yapımında yer alacak

25.01.2023 13:03
Ünlü kick-box organizatörü Kursat sahin Holywood yapımında yer alacak

Dünya çapında kick boks organizasyonlarına imza atan organizatör ve oyuncu Kürşat şahin The Walkind Dead dizisi yapımcıları ve yönetmeninden teklif aldı.Yapılacak yeni projede Iraklı bir karakteri canlandıracak olan Kürşat Şahin gizlilik anlaşmalarına imza attı. Şahin, projenin detaylarını görüşmek üzere Amerika'ya gidecek.

Yapmış olduğu dünya çapında organizasyonlarla adından sıkça söz ettiren Kürşat Şahin oyuncu kimliğini de ihmal etmiyor. Kurtlar Vadisi, Kutul Amare gibi projelerde yer alan Şahin Amerikalı ünlü yönetmen Frank Darabount tarafından yönetmenliği yapılacak bir projede yer almak üzere 2 Şubat da amerika'ya gidecek. Proje ilgili açıklama yapamayacıağını projenin gizli kalacağına dair anlaşmalara imza attığını dile getiren şahin ,en büyük hayalinin bu olduğunu da ekleyen Şahin detayları görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletlerine gidecek. Şahin projede Irak asıllı bir karakteri canlandıracak.

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