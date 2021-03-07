Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği - Son Dakika

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği

07.03.2021 15:01

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği Yılmaz, aracından aldığı yangın tüpüyle müdahale etti Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş'taki evinde yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği

Yılmaz, aracından aldığı yangın tüpüyle müdahale etti

İSTANBUL - Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş'taki evinde yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Jeneratörden kaynaklı çıktığı belirtilen yangına ünlü komedyen Yılmaz aracından aldığı yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken villa drone ile havadan görüntülendi.

Ünlü komedyan Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent Caddesi Alt Zeren Sokak'taki villasında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Evde yapılan bir tadilat sırasında jeneratörden kaynaklı çıktığı kaydedilen yangına Yılmaz, aracından aldığı yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Lüks villadan dumanlar yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Evdeydim. Jeneratörden yangın çıkmış. Ustalar çalışıyor. Herhangi bir problem yok. İtfaiye geldi söndürdüler" dedi.

Yılmaz daha sonra aracına binerek evinden ayrılırken yangın çıkan lüks villa drone havadan görüntülendi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği

Cem Yılmaz, Beşiktaş, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği - Son Dakika


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