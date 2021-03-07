Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın villasında yangın paniği - Son Dakika

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Yangına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Evdeydim. Jeneratörden yangın çıkmış. Ustalar çalışıyor. Herhangi bir problem yok. İtfaiye geldi söndürdüler" dedi.

Ünlü komedyan Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent Caddesi Alt Zeren Sokak'taki villasında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Evde yapılan bir tadilat sırasında jeneratörden kaynaklı çıktığı kaydedilen yangına Yılmaz, aracından aldığı yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Lüks villadan dumanlar yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İSTANBUL - Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş 'taki evinde yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Jeneratörden kaynaklı çıktığı belirtilen yangına ünlü komedyen Yılmaz aracından aldığı yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken villa drone ile havadan görüntülendi.

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