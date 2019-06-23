Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz oyunu kullandı
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Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş'ta kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz
, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş
'ta kullandı.
Ceyhun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Beşiktaş'taki Zübeyde Hanım
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Kimliğini göstererek görevlilerden oy pusulasını alan Ceyhun Yılmaz, daha sonra kabine girerek oyunu kullandı. Pusulanın bulunduğu zarfı 1336 numaralı sandığa atan Yılmaz, görevlilere iyi çalışmalar dileyerek okuldan ayrıldı. - İSTANBUL
Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz oyunu kullandı
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