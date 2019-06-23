Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, oyunu kullandı
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Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, oyunu kullandıİSTANBUL - Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş'ta bulunan Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz
, oyunu kullandı
İSTANBUL - Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş
'ta bulunan Ortaköy Zübeyde Hanım
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde kullandı.
Ceyhun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Kimliğini göstererek görevlilerden oy pusulasını alan Ceyhun Yılmaz kabine girerek oyunu kullandı. Pusulanın bulunduğu zarfı 1336 numaralı sandığa atan Yılmaz, görevlilere iyi çalışmalar dileyerek okuldan ayrıldı.
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