Ünlü komedyen ve tiyatro sanatçısı Fatih Mühürdar Sonsuz Şükran Köyü'nde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü komedyen ve tiyatro sanatçısı Fatih Mühürdar Sonsuz Şükran Köyü'nde - Son Dakika

Ünlü komedyen ve tiyatro sanatçısı Fatih Mühürdar Sonsuz Şükran Köyü'nde

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret eden ünlü komedyen ve tiyatro sanatçısı Fatih Mühürdar, ilk kez geldiği ve hayran kaldığı sanatçılara ait yerleşim merkezinde kendisine ait bir kerpiç eve sahip olmayı çok istediğini söyledi.

Ünlü komedyen ve tiyatro sanatçısı Fatih Mühürdar Sonsuz Şükran Köyü'nde, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret eden ünlü komedyen ve tiyatro sanatçısı Fatih Mühürdar, ilk kez geldiği ve hayran kaldığı sanatçılara ait yerleşim merkezinde kendisine ait bir kerpiç eve sahip olmayı çok istediğini söyledi.

Bunu köyün kurucusu Mehmet Taşdiken'e de ilettiğini dile getiren Mühürdar, "İnşallah ben de buraya hiç olmazsa yazları gelip boş zamanlarımda buradaki yöreye has çileği yemek, o temiz havayı koklamak, değerli dostlarımızla birlikte olmayı çok isterim." dedi.

Türkiye'nin meddahlık sanatını sürdüren birkaç önemli isminden birisi olan Mühürdar, halen yürüttüğü tiyatro ve diğer sanat çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Mühürdar, 2000'li yıllardan sonra sanatta bir erozyon oluşmaya başladığını ve bunun üzerine kendisini eğitim alanına doğru çektiğini belirterek, "Şaban Kızıldağ hocamızla birlikte birçok üniversitede, kuruluşta iletişim dersleri vermeye başladık." diye konuştu.

Eğitim alanına yönelmesine rağmen sanat yaşamından kopmadığını ve İstanbul'da tiyatro çalışmalarında da yer aldığını anlatan Mühürdar, şunları kaydetti:

"Kendi yazdığım iki tane oyunum var 'işte mizahi yok başka izahı' diye… Şehir Tiyatrosu sanatçılarından oluşan 6 kişilik bir ekibim var. Onlarla birlikte bir oyun oynuyorum. Bir de 'son meddah' diye kendi yazdığım yine iki saatlik, artık ona 'stand up' diyorlar, biz de 'sit down' diyoruz, 'stand up' diyoruz bir oturuyor, bir kalkıyoruz. Meddahlık geleneğini yerine getiriyorum. Allah rahmet eylesin, Erol Günaydın 1994 senesinde bana takkesiyle peşkirini, bir de asasını verdi, dedi ki; 'bu geleneği de sen devam ettir'. Ben de 153 kahvehanede ve 300'e yakın da dernek lokalinde meddahlık geleneğini birebir sürdürdüm. Kahvehanelerin kıraathaneye çevrilme projesini yaptım ve hala da bu proje devam ediyor. Benim için öğretim, eğitim, tiyatro, bir de 5 tane albümüm var, bir albümüm daha çıkıyor. Bunlarla işte sanatı iştigal ettiriyorum. İki tane de güzel çocuğum var, onları da büyütüyorum, hayata yeniden başlamış gibi oluyorum."

Konya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:54 Kaynak: AA
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