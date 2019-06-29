Son Dakika Haberleri: Ünlü komedyenden Geyikli paylaşımı
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Ünlü komedyenden Geyikli paylaşımı

1 saat önce

Ünlü komedyen Ata Demirer, 10 yıl önce bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde çekmeye başladığı 'Eyvah Eyvah' filmi için bölge halkına teşekkür etti.

Ünlü komedyenden Geyikli paylaşımı, System.String[]
Ünlü komedyen Ata Demirer, 10 yıl önce bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde çekmeye başladığı 'Eyvah Eyvah' filmi için bölge halkına teşekkür etti.

Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Geyikli. On yıl önce burada başlamıştı 'eyvah eyvah' hikayemiz, o zamanki belediye sağ olsun güzel bir jest yaptı ve bu parkı ekibimize ithaf etti. Yıllar geçti bir gün baktık yok! İhtiras çemberine kapılmış bir başka yetkili kaldırıvermiş. Sonra yine devran değişti isimler tabelalar geri geldi. Teşekkürler aslolan filmler gönüllerde kalsın, yüzler gülsün. Öptüm" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:24 Kaynak: İHA
Ata Demirer, Eyvah Eyvah, Geyikli, Magazin
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