Ünlü komedyenden Geyikli paylaşımı
1 saat önce
Ünlü komedyen Ata Demirer, 10 yıl önce bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde çekmeye başladığı 'Eyvah Eyvah' filmi için bölge halkına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:24 Kaynak: İHA
Ünlü komedyen Ata Demirer
, 10 yıl önce bugün Çanakkale
'nin Ezine
ilçesine bağlı Geyikli
beldesinde çekmeye başladığı 'Eyvah Eyvah
' filmi için bölge halkına teşekkür etti.
Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Geyikli. On yıl önce burada başlamıştı 'eyvah eyvah' hikayemiz, o zamanki belediye sağ olsun güzel bir jest yaptı ve bu parkı ekibimize ithaf etti. Yıllar geçti bir gün baktık yok! İhtiras çemberine kapılmış bir başka yetkili kaldırıvermiş. Sonra yine devran değişti isimler tabelalar geri geldi. Teşekkürler aslolan filmler gönüllerde kalsın, yüzler gülsün. Öptüm" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
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