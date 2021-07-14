Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız

Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'te Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkiinde karadan ulaşımın olmadığı koyda 10 milyon liraya dubleks villa satın aldığı hatta kendine özel bir iskele yaptırdığı ileri sürüldü. Günlerdir hakkında haberler yapılan Gökbakar, tüm söylentilere de tek tek cevap verdi.

İZİNSİZ İSKELE YAPTIRDI İDDİASI

Gökbakar iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre uzaklıkta olan mahallede satın aldığı villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelasını astı. Sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Gökbakar hakkındaki iddianın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatarak iskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için ise Büyükşehir Belediyesi'ne tutanakları gönderdi.

"YALAN HABERLERLE BENİ VE AİLEMİ TACİZ ETTİNİZ"

Günlerdir haberlere konu olan drone ile evi görüntülenen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından hakkındaki iddialara bir bir cevap verdi. İskelenin fotoğrafını ve belgeleri paylaşan komedyen, şunları söyledi: "Kaz Dağları yok olmasın dediğim günden beri başlayan kötüleme ve iftira kampanyası devam ediyor... Günlerdir hakkımda yalan haberler yayınladınız. Beni ve ailemi taciz ettiniz."

"EVİMİN ÜZERİNDE DRONE UÇURDUNUZ"

"Magazinde başladınız, gazetelerde manşet ettiniz, ana haberlerle yalanlara devam ettiniz. Devlet televizyonu TRT olarak evimin üzerinde drone uçurdunuz ve ana haber bülteninde, özel hayatımı ihlal ettiniz, esim ve iki çocuğumla yaşadığım, evimin yerini iyi kotu herkese ifşa ettiniz. Hedef gösterdiniz. Hep sustum bekledim. "

"DUBLEX VİLLA, İSKELE VE YIKIM KARARININ HEPSİ YALAN"

Çünkü ne dublex villa var, ne kacak iskele, ne de yıkım kararı...Hepsi koca bir yalan... Burada tek katlı bir köy evi, 20m2 de iskelesi var. Ben burayı almadan önce de yıllardır vardı. Yapı kayıt belgelerini de almış benden önceki sahibi.. Yani anlayacağınız belki de Türkiye sahillerindeki birçok yapıdan iskeleden uzantıdan daha masum ve yasal bir iskele... Not: organize edilen tur teknesi, çekilen fotolar ve bugüne gelene kadar bütün olanları da yakında görüntüleriyle aktaracağım. Bekliyorum şu an..."