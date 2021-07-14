Üye Girişi
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız - Son Dakika

Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:41

Komedyan Şahan Gökbakar, günlerdir magazin gündemini sallayan Marmara'da dubleks villa aldığı ve izinsiz iskele yaptırdığı yönünde çıkan haberlere isyan etti. Haberlerin doğruluk payının olmadığını söyleyen ünlü komedyen "Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız" dedi. Gökbakar, çıkan haberlerde öne sürülen iddialara iskelenin fotoğrafını paylaşarak, iskelenin yeni olmadığını yıllardır eve ait olduğunu kanıtladı.

Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'te Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkiinde karadan ulaşımın olmadığı koyda 10 milyon liraya dubleks villa satın aldığı hatta kendine özel bir iskele yaptırdığı ileri sürüldü. Günlerdir hakkında haberler yapılan Gökbakar, tüm söylentilere de tek tek cevap verdi.

İZİNSİZ İSKELE YAPTIRDI İDDİASI

Gökbakar iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre uzaklıkta olan mahallede satın aldığı villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelasını astı. Sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

Şahan Gökbakar, hakkında çıkan izinsiz iskele yaptırdığı iddiasına belge paylaşarak ateş püskürdü

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Gökbakar hakkındaki iddianın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatarak iskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için ise Büyükşehir Belediyesi'ne tutanakları gönderdi.

Şahan Gökbakar, hakkında çıkan izinsiz iskele yaptırdığı iddiasına belge paylaşarak ateş püskürdü

"YALAN HABERLERLE BENİ VE AİLEMİ TACİZ ETTİNİZ"

Günlerdir haberlere konu olan drone ile evi görüntülenen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından hakkındaki iddialara bir bir cevap verdi. İskelenin fotoğrafını ve belgeleri paylaşan komedyen, şunları söyledi: "Kaz Dağları yok olmasın dediğim günden beri başlayan kötüleme ve iftira kampanyası devam ediyor... Günlerdir hakkımda yalan haberler yayınladınız. Beni ve ailemi taciz ettiniz."

"EVİMİN ÜZERİNDE DRONE UÇURDUNUZ"

"Magazinde başladınız, gazetelerde manşet ettiniz, ana haberlerle yalanlara devam ettiniz. Devlet televizyonu TRT olarak evimin üzerinde drone uçurdunuz ve ana haber bülteninde, özel hayatımı ihlal ettiniz, esim ve iki çocuğumla yaşadığım, evimin yerini iyi kotu herkese ifşa ettiniz. Hedef gösterdiniz. Hep sustum bekledim. "

"DUBLEX VİLLA, İSKELE VE YIKIM KARARININ HEPSİ YALAN"

Çünkü ne dublex villa var, ne kacak iskele, ne de yıkım kararı...Hepsi koca bir yalan... Burada tek katlı bir köy evi, 20m2 de iskelesi var. Ben burayı almadan önce de yıllardır vardı. Yapı kayıt belgelerini de almış benden önceki sahibi.. Yani anlayacağınız belki de Türkiye sahillerindeki birçok yapıdan iskeleden uzantıdan daha masum ve yasal bir iskele... Not: organize edilen tur teknesi, çekilen fotolar ve bugüne gelene kadar bütün olanları da yakında görüntüleriyle aktaracağım. Bekliyorum şu an..."

Şahan Gökbakar, hakkında çıkan izinsiz iskele yaptırdığı iddiasına belge paylaşarak ateş püskürdü
Şahan Gökbakar, hakkında çıkan izinsiz iskele yaptırdığı iddiasına belge paylaşarak ateş püskürdü
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız

Şahan Gökbakar, Marmaris, Komedyen, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altın yükselişini sürdürüyor! Gram fiyatı 503 liraya ulaştı 10:47 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram fiyatı 503 liraya ulaştı Önce engelli kardeşine saldırdı, sonra dama çıkıp olay çıkardı! Anne-kız mahalleyi ayağa kaldırdı 10:45 Önce engelli kardeşine saldırdı, sonra dama çıkıp olay çıkardı! Anne-kız mahalleyi ayağa kaldırdı Salı-Kırmızılılara Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, Fenerbahçe yüzünden bu kararı aldığı öne sürüldü 10:41 Salı-Kırmızılılara Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, Fenerbahçe yüzünden bu kararı aldığı öne sürüldü
Bakan Soylu 15 Temmuz operasyonlarını böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık 10:35 Bakan Soylu 15 Temmuz operasyonlarını böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda 10:22 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda Vicdansız evlat, yaşlı annesini sokak ortasında darbetti! Yürek burkan olay kamerada 09:58 Vicdansız evlat, yaşlı annesini sokak ortasında darbetti! Yürek burkan olay kamerada
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi 09:37 Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Aydemir Akbaş'ın 09:13 Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap

Son Dakika Haberleri
10:47 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram fiyatı 503 liraya ulaştı
10:42 Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti
10:41 Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız
10:40 Salı-Kırmızılılara Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, Fenerbahçe yüzünden bu kararı aldığı öne sürüldü
10:37 Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü! Valilik harekete geçti
10:35 Bakan Soylu 15 Temmuz operasyonlarını böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık
10:21 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda
10:18 Mücevher hırsızlarının Cannes mesaisi başladı! Dünyaca ünlü yıldızları kaldıkları otellerde soyuyorlar
10:12 Güne düşüşle başlayan dolar 8,62 seviyesinden işlem görüyor
10:05 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor
İngiliz Donanması'nın Kıbrıs alemi pahalıya patladı! İki doz aşı olan onlarca asker koronaya yakalandı İngiliz Donanması'nın Kıbrıs alemi pahalıya patladı! İki doz aşı olan onlarca asker koronaya yakalandı         
10:49
Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar gündem oldu! Gizemi çözülemeyen olay, kameralara böyle yansıdı Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar gündem oldu! Gizemi çözülemeyen olay, kameralara böyle yansıdı         
10:46
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü! Valilik harekete geçti Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü! Valilik harekete geçti         
10:38
E-spor 75 bin dolar kazandırdı! Genç yeteneğe teklif yağdı E-spor 75 bin dolar kazandırdı! Genç yeteneğe teklif yağdı         
10:25
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor         
10:05
Alexander Sörloth, Sarı-Lacivertli takıma göz kırptı Alexander Sörloth, Sarı-Lacivertli takıma göz kırptı         
09:41
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız         
09:31
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu         
21:03
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 10:58:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement