Ünlü komedyenden sinema sektörüne ağır eleştiri

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Mesut Özil'den 16 bin kişiye düğün yemeği

"8 ay oldu iş bulamıyorum" diyen vatandaşa, AK Partili başkandan tepki

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi