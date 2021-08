Ünlü Kuaför Can Gökboru'dan kadınlara 2021 trendleri ve tüyoları - Son Dakika

Kadınların pandemi döneminden sonra saçlarında değişikliğe gittiklerini belirten Can Gökboru özellikle kuaför yasaklarının olduğu günlere dikkat çekerek daha kolay kullanımı olan saçların son zamanlarda trend olduğunu söyledi.

Can Gökboru "Pandemi sürecinden sonra ve bu salgının etkisi ile her sektöre gelen yasak kuaförlere de geldi. Hal böyle olunca kuaföre gidemeyen kadınlar daha basit ve kolay kullanışlı saç modellerine doğru yöneldi. Kolay şekil alan ve kolay kullanılan saçların yanı sıra doğal saç renklerine dönüşte de büyük bir artış yaşandı. Bu değişimin 2022 yılında da süreceğini düşünüyorum" diyerek kadınların pandemi süresi boyunda saçları ile en kolay ve pratik olacak şekilde değiştirdiğini belirtti.

Saç renkleri ile ilgili birçok tavsiyede de bulunan işinin uzmanı kuaför Can Gökboru "Saç renkleri bronz kahve başta olmak üzere buz sarısı ve bebek sarısıdır. Sarışın ve kahverengi arasında bir ton olan bronde, stil sahibi kadınlar arasında çok tercih edilen bir renktir" diyerek saç renkleri hakkında da bilgi verdi.

Türk kadınları ve saç tonları hakkında da önerilerde bulunan Can Gökboru, " Türkiye'de en çok kahve tonların kullanılması gerekir. Her ırkın kendine özgü bir renk pigmenti vardır. Bizim ırkımızdaki renk pigmenti daha çok kızıl ton ağırlıklı. Dolayısı ile Türk kadınlarına Kahve tonları, kahve tonlarının üzerine de balyajlar daha çok olabilecek bir şey. Pigmenti yeşil olanlar aslında sarı tonlarında kullanmalı. Pigmenti kızıl olanlar sarı tonlarına gittiğinde saçlar hem yıpranıyor hem de suni bir sarı oluyor. Dolayısı ile bizde en az kullanılması gereken renk sarı. Kadınlarımız en çok sarı rengi tercih ediyor" . Diyerek sözlerine devam eden Can Gökboru, Türk kadınının saç renginde kahvelerin kullanılması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Resmi Instagram adresi @cangokboru olan ünlü kuaförün yüzbinlerce takipçisi var. Bu hesapta paylaştığı gönderilerde de pek çok öneride bulunan Can Gökboru şubeleşme süreci için çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi.