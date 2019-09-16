Son Dakika Haberleri: Ünlü kuaför Mustafa Batur'dan köy okullarına anlamlı destek
Son Dakika Güncel Haber

Ünlü kuaför Mustafa Batur'dan köy okullarına anlamlı destek

41 dakika önce

On beş yıllık kuaförlük mesleğindeki başarılarının yanı sıra "Kuaförüm Sensin" yarışmasıyla da tanınan ünlü kuaför Mustafa Batur, katkıda bulunduğu sosyal ve kültürel sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek, "Boyanmamış Okul Kalmasın!

Ünlü kuaför Mustafa Batur'dan köy okullarına anlamlı destek, System.String[]

On beş yıllık kuaförlük mesleğindeki başarılarının yanı sıra "Kuaförüm Sensin" yarışmasıyla da tanınan ünlü kuaför Mustafa Batur, katkıda bulunduğu sosyal ve kültürel sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek, "Boyanmamış Okul Kalmasın!" projesi kapsamında köy okullarına destekte bulunmayı hedeflediklerini söyledi.


Güzellik sektöründe yapmış olduğu değişimlerle adından sıkça söz ettiren ve Türkiye'de televizyon, müzik ve moda sektörünün önde gelen isimlerine hizmet veren Mustafa Batur aynı zamanda katkıda bulunduğu sosyal ve kültürel sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkmaya başladı. "Boyanmamış Okul Kalmasın!" adını verdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yardıma ihtiyaç duyan okulların ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini belirten Batur, bu proje sayesinde maddi yetersizlikler yüzünden boyanamamış okullara boya desteğinde bulunmayı hedeflediklerini söyledi.


Meslektaşlarına çağrı


Projenin sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandığını ve bu anlamda eğitim gibi önemli bir alana destek verdiklerinden dolayı mutluluk duyacağını da dile getiren Batur, bütün meslektaşlarına bu projeyi sahiplenmeleri için çağrıda bulundu. - İSTANBUL

Türkiye, Kuaför, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Ankara'da üçlü Suriye zirvesi! Ruhani ve Putin, Erdoğan'la görüştü Son 10 yılda kira sertifikasından Türkiye'ye servet yağdı FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt üyesi sayısı 6 binin üzerinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:08:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü kuaför Mustafa Batur'dan köy okullarına anlamlı destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]