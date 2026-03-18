Ünlü kuyumcu evinde korkunç halde bulundu

İzmir'in Urla ilçesi Kabalak Mahallesi'nde yaşayan Özdağdağ'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Eve giren ekipler, yaptıkları ilk incelemede genç iş insanının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sağlık ekipleri, Özdağdağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Güvenlik güçleri evde detaylı inceleme yaparken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR'İ YASA BOĞAN ÖLÜM

Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan ve "Agora Pırlanta" markasıyla tanınan Can Özdağdağ'ın ölümü, başta Urla olmak üzere İzmir iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.