Ünlü Lokantanın Sahibi Fetö'den Tutuklandı
1 saat önce
Polonya'dan gelerek teslim olan ünlü et lokantasının sahibi firari FETÖ şüphelisi İsmail Çolak, Düzce'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polonya
'dan gelerek teslim olan ünlü et lokantasının sahibi firari FETÖ şüphelisi İsmail Çolak, Düzce
'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, Bolu
Dağı'nda bulunan İsmail Yeri isimli et lokantasının sahibi İsmail Çolak hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay önce kentten ayrıldığı tespit edilen Çolak, geçtiğimiz gün itirafçı olmak istediğini belirterek Türk yetkililerine teslim oldu. Polonya'dan Türkiye
'ye gelen İsmail Çolak, İstanbul
Havalimanı'nda gözaltına alınarak Düzce'ye getirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İsmail Çolak, 'FETÖ/PDY üyesi olmak', 'Örgüte yardım ve finansman sağlamak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:25 Kaynak: İHA
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