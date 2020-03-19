Ünlü mağazalar zincirinden koronavirüs kararı: Mağazalarını geçici olarak kapattılar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ünlü mağazalar zincirinden koronavirüs kararı: Mağazalarını geçici olarak kapattılar - Son Dakika Ekonomi

Ünlü mağazalar zincirinden koronavirüs kararı: Mağazalarını geçici olarak kapattılar

6 saat önce

Boyner Büyük Mağazacılık, koronavirüs (COVID-19) salgınını yavaşlatma ve toplumda bilinç oluşturmanın sorumluluğu gerekçesiyle, istihdam ve çalışan hakları konusunda hassasiyetini korumak amacıyla, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici...

Ünlü mağazalar zincirinden koronavirüs kararı: Mağazalarını geçici olarak kapattılar, System.String[]
Boyner Büyük Mağazacılık, koronavirüs (COVID-19) salgınını yavaşlatma ve toplumda bilinç oluşturmanın sorumluluğu gerekçesiyle, istihdam ve çalışan hakları konusunda hassasiyetini korumak amacıyla, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapattığını açıkladı. Boyner, mağazalarını tekrar açacağı güne kadar müşterilerine boyner.com.tr ve morhipo.com aracılığıyla hizmet vermeye devam edileceğini duyurdu.

Koronavirüsün küresel olarak gündeme geldiği günden bu yana müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına mağazalarında, merkez ofisinde ve depolarında en üst seviyede önlemler aldığını duyuran Boyner, salgının yavaşlatılmasına destek olmak için mağazacılık operasyonlarına ara verdi.  Boyner Büyük Mağazacılık, istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetini koruduğunu, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapattığını açıkladı.

"ÖNLEMLERİMİZİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARDIK"

Kapama kararı ile ilgili Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan,  "Müşterilerimizin, tüm çalışanlarımız ile onların aile ve sevdiklerinin sağlıklarını, COVID-19 salgını ile ilgili kaygılarını önemsiyoruz. COVID-19'un küresel olarak gündeme geldiği günden bu yana müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına tüm iş süreçlerimizi yeniden yapılandırarak en üst seviyeye çıkardığımız önlemleri, mağazalarımızda, merkez ofisimizde ve boyner.com.tr'ye ürün sevkiyatı sağlayan depolarımızda titizlik ve büyük hassasiyetle devreye aldık." dedi ve ekledi:   19 Mart 2020 tarihi itibariyle de salgını yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesinde, istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetimizi koruyarak, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık. Birbirimizden sorumlu olduğumuzu unutmadan, sosyal mesafeyi koruyarak ve evden çıkmayarak, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi sağlıklı ve güzel günlere taşıyabiliriz. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu tehlikenin de hep birlikte en kısa sürede üstesinden geleceğimize inanıyor; sağlıklı, güzel günler diliyorum."

ONLİNE ALIŞVERİŞ DEVAM EDECEK

Boyner, mağazalarını tekrar açacağı güne kadar müşterilerine boyner.com.tr ve morhipo.com aracılığıyla hizmet vermeye devam edileceğini duyurdu. Müşterilerin satın almış oldukları ürünlerin, satış sonrası iade/değişim/inceleme gibi süreçlerini mağazalar tekrar açıldığında Boyner müşteri mutluluğu ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirebileceği de belirtildi.


- İstanbul
Koronavirüs, Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:53 Kaynak: DHA

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