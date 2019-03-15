Ünlü Makyaj Artistlerinin Önerileri | Şehir Efsanelerini Deniyorum
1 saat önce
Bu defa güzellik sektörü ve teknikleriyle alakalı şehir efsanelerini denediğim serimde ünlü yabancı makyaj artistlerinin ilginç önerilerini denedim. Umarım keyifle izlersiniz!
Bu defa güzellik sektörü ve teknikleriyle alakalı şehir efsanelerini denediğim serimde ünlü yabancı makyaj artistlerinin ilginç önerilerini denedim. Umarım keyifle izlersiniz!
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:07 Kaynak: Youtube
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