Ünlü manken Tuğba Özay felç geçirdi

Türkiye dün öğle saatlerinde turizm cenneti Antalya Manavgat'tan gelen son dakika felaket haberiyle sarsıldı. Evrenseki'de başlayan ve Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Yavrudoğan mahallelerine sıçrayan yangın, yerleşim yerlerine de sirayet etti.

Sabah saatlerinde bir açıklama daha yapan Bakan Pakdemirli, Manavgat'taki yangının kontrol altına alındığını, Akseki'deki yangının ise devam ettiğini duyurdu.

Ünlü manken Tuğba Özay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangını sonrası sinir krizi geçirdi.

Manavgat'ta çiftliği ve hayvanları olan Özay, sinir krizi geçirdi.

Sosyal medya hesabından gözyaşları içerisinde açıklama yapan Özay, "Çiftliğimiz ve köyümüz yandı. Biz sadece bakıyoruz" dedi.

"ÇİFTLİĞİMİZ YANDI"

Bu sabah saatlerinde ilk uçakla İstanbul'dan Antalya'ya giden Tuğba Özay, yangın sonrası çiftliğinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi.

"KOLLARIM VE AYAKLARIM TUTMUYOR"

Hastaneye kaldırılan Özay, "Çiftliğimiz yandı. Beni hastaneye kaldırdılar. Felç geçirdim. Kollarım ve ayaklarım tutmuyor" diyerek sevenlerini üzdü.

Bakan Bekir Pakdemirli, Antalya Akseki'deki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.