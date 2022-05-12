Ünlü mankenler Kürtçe müzik eşliğinde Diyarbakır'da defile yaptı, beyaz güvercin uçurdu - Son Dakika
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Ünlü mankenler Kürtçe müzik eşliğinde Diyarbakır'da defile yaptı, beyaz güvercin uçurdu

12.05.2022 09:12

Türkiye'nin en büyük moda etkinliklerini gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, Antalya, Doğubayazıt ve Kapadokya'nın ardından bu kez Diyarbakır'da moda rüzgarı estirdi

Diyarbakır Valiliği'nin ev sahipliğinde kentin tarihi ve turistik bölgelerinde gerçekleştirilen ve 50 ülke televizyonlarında gösterilecek çekimler öncesi Sur ilçesindeki tarihi Cemilpaşa Konağı'nda ünlü mankenler Tülin Şahin, Demet Şener, Buse İskenderoğlu, Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan, Şira Sahilli, Deren Talu, Derin Talu ve Madelein Sarıkabadayı'nın da aralarında olduğu 25 manken Kürt sanatçısı Rojda'nın Kürtçe müziği eşliğine mini bir defile sundu.

Ünlü mankenler Kürtçe müzik eşliğinde Diyarbakır'da defile yaptı, beyaz güvercin uçurdu

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Doğubayazıtlı iş insanı Hikmet Eraslan, tekstil ürünlerinin dünyaya pazarlanması amacıyla gerçekleştirilen çekimlerin aynı zamanda Diyarbakır'ın turizm ekonomisine de katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

BEYAZ GÜVERCİN UÇURDULAR

On Gözlü Köprü başta olmak üzere Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında gerçekleşen dijital platform defilesine aralarında; Tülin Şahin, Demet Şener, Buse İskenderoğlu, Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan, Şira Sahilli, Deren Talu, Derin Talu ve Madelein Sarıkabadayı'nın da olduğu 25 manken görev aldı.

Ünlü mankenler Kürtçe müzik eşliğinde Diyarbakır'da defile yaptı, beyaz güvercin uçurdu

Ünlü mankenler, Kürt sanatçı Rojda'nın seslendirdiği "Naçım Zozana" potporisi eşliğinde Dosso Dossi'nin sonbahar ve kış kreasyonunu sergiledi.

Pembe halı üzerinde ürünleri sergileyen mankenler, 50 ülke televizyonunda aynı anda yayımlanacak dijital platform için hazırlanan klip sonunda Dicle Nehri üzerindeki On Gözlü Köprü'den beyaz güvercin uçurdular.

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Diyarbakır, Moda, Güncel, Son Dakika

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