Ünlü mankenler podyumu salladı.... Peribacaları arasında defile!

Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, Dosso Dossi Fashion Show 2021 sonbahar-kış dijital platform defilesine ev sahipliği yaptı. Sabah gün doğumuyla birlikte Kılıçlar Vadisi'nde başlayan çekimler, daha sonra Paşabağı Vadisi'nin peribacaları arasında ve Kızıl Vadi'de devam etti.

Koreograf Yasin Soy, yönetiminde gerçekleştirilen çekimlerde Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Deren Talu, Ecem Çırpan, Pınar Tartan, Büşra Turan ve Sinem Sülün'ün de aralarında olduğu 30 manken görev aldı.

Daha önce Salda Gölü'nde yapılacağı belirtilen çekimlerin, çevresel hassasiyetler nedeniyle Kapadokya bölgesine kaydırıldığı öğrenildi. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, dijital defilenin 50 ülkedeki televizyonda gösterileceğini ve ülkemiz tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını belirtti.

RÜZGARLI VE TOZLU HAVA ZORLADI

Tülin Şahin, "Kapadokya'ya defalarca geldim ama ilk kez burada defileye çıkıyorum." dedi. Zor şartlarda çalışmaya alışık olduklarını belirten Özge Ulusoy ise "Hava çok sıcak ve kış kreasyonunu çekiyoruz" dedi. Deren Talu da "Rüzgarlı ve tozlu hava biraz zorladı. Bu 4'üncü defilem, mankenliği arada yapıyorum ve tam zamanlı bir meslek olarak görmüyorum. Benim için oyunculuk ön planda" açıklamasını yaptı.

HER ŞEY BİTİNCE DERTLEŞELİM

Tülin Şahin, mahkemelik olduğu kızı Siena'nın babası Pedro de Noronha hakkında konuşmak istemediğini ifade etti: "Mahkeme devam ediyor. Dertleşelim ama her şey bitince. Siena'yı çok seviyorum."

GÖRSEL ŞÖLEN

Dijital defile için kamera karşısına geçen mankenler peribacaları, sıcak hava balonları ve atlar eşliğinde görsel bir şölene imza attı.

Jessica May, "Uzun zamandır podyuma çıkmıyordum. Brezilyalıyım, o yüzden sıcak hava bana dokunmadı" dedi.

Deren Talu, Kapadokya'ya ilk kez geldiğini söyledi.