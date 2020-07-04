Ünlü maratoncu İsmail Akçay Vali Şıldak'ı ziyaret etti - Son Dakika

Ünlü maratoncu İsmail Akçay Vali Şıldak'ı ziyaret etti

Eski Milli Maratoncu ve Rekortmen Atlet İsmail Akçay, Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti.

Eski Milli Maratoncu ve Rekortmen Atlet İsmail Akçay, Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Milli sporcu İsmail Akçay, yeni göreve başlayan Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Kariyerinde 1960-1975 yılları arsında 8 kez Türkiye birinciliği, Balkan şampiyonluğu, Dünya ikinciliği ve olimpiyat 4.'lüğü bulunan ve 85 kez milli mayoyu giyen İsmail Akçay, Akdeniz Oyunlarında Atletizm Türk Milli Takımının 5 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanmasından mutlu olduğunu söyledi. Vali Hasan Şıldak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk atletizmin yaşayan en büyük efsanelerinin başında gelen İsmail Akçay'ı tüm sporcuların model alması gerektiğini söyledi. - BALIKESİR

Hasan Şıldak, İsmail Akçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

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