Ünlü markadan Türk yöneticiye önemli görev

Bir ayakkabı markasının Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürlüğüne getirilen Deniz Erda, "Bu pozisyona ilk defa bir Türk yönetici geliyor. Ülkem için bu göreve geldiğim için gururluyum. Yaklaşık 20 ülke söz konusu ve 40 mağazalık bir operasyon var" dedi.

Danimarkalı global ayakkabı markası ECCO'nun uluslararası yöneticilerinin arasına ilk kez bir Türk atandı. Ecco Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda, şirketin Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürlüğüne getirildi. Tüm sektörlerin etkilendiği pandemi dönemde 2020'yi üç mağaza açarak ve kar ederek kapatan ECCO Türkiye, 2021 yılını da karla kapatmayı hedefliyor. Pandemi döneminde devletin sağladığı kısa çalışma döneminde belirli bir süre faydalandıklarını belirten ECCO Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Deniz Erda, "Her zaman krizlerin içinde fırsatlar var. Bu dönemde ekip olarak küçülmedik aksine büyüdük. 2021 yılından beklentilerimiz büyük. İlk çeyrekten itibaren virüsün etkisini azaltacağını ve ikinci çeyrekten sonra normale döneceğini umut ediyoruz. Üretim olarak buna hazırız" dedi.

"2020 döneminde biz büyüdük ve üç tane mağaza açtık"

2020 yılını karla kapattıklarını belirten ECCO Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda, "Mart ayında dünyada ki tüm mağazalarımız yaklaşık üç ay kapalı kaldı. Bu dönemde özellikle Türkiye'de AVM'ler kira anlamında yardımcı oldular. 2020 döneminde biz büyüdük ve üç tane mağaza açtık. Her zaman krizlerin içinde fırsatlar var. Bu dönemde ekip olarak küçülmedik aksine büyüdük. 2021 yılından beklentilerimiz tabi ki büyük. İlk çeyrekten itibaren virüsün etkisini azaltacağını ve ikinci çeyrekten sonra normale döneceğimizi umut ediyoruz. Üretim olarak buna hazırız" diye konuştu.

"Ülkem için böyle bir göreve geldiğim için gururluyum"

Ekonomide ki değişkenliklere rağmen 3 yıldır karla kapattıklarını belirten Erda, "Perakende olarak Avrupa'da en hızlı büyüyen ülkeyiz. Şirketimiz global bir şirket. Yaklaşık 52 milletten 20 bin üzeri çalışanı var. Tüm süreçleri kendisi yönetiyor. 6 ayakkabı fabrikası 4 tane de deri fabrikası var. Bir ayakkabının üretimden mağazaya kadar sürecinde 200 tane el değer. Bu değen ellerin hepsi şirketimizin çalışanlarıdır. 1 Ocak itibariyle şirketin Ortadoğu ve Türkiye genel müdürlüğüne getirildim. Bu pozisyona ilk defa bir Türk yönetici geliyor. Ülkem için böyle bir göreve geldiğim için gururluyum. Yaklaşık 20 ülke söz konusu ve 40 mağazalık bir operasyon var" şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde devletin sağladığı imkanlardan bir süre faydalandıklarını aktaran Erda, bunun tüm sektörler için hayati bir destek olduğunu bazı ülkelerin bu desteği vermediğini belirtti. Erda, "Özellikle biz perakende de diğer ülkelere bakarak süreci güzel yönettik. Online olarak da altyapımız buna hazırdı. Türkiye olarak diğer ülkelere bakarak bu dönemde başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bu destek masraflarımızı kontrol altına almamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

Pandeminin tüketici davranışını da etkilediğini vurgulayan Deniz Erda, "Bu dönemde insanlar daha inovatif ve teknolojinin yoğun kullanıldığı ürünlere yöneldi. Evde kalmanın ve hareket etmeye ihtiyacın artmasıyla daha çok yürüyüş ayakkabılarına yöneldiler" dedi. - İSTANBUL