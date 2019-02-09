Son Dakika Haberleri: Ünlü Masal Minikler İçin Sahnelendi

Ünlü Masal Minikler İçin Sahnelendi

1 saat önce

Maltepe Belediyesinin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde hafta sonu çocuk oyunları kapsamında Beyond Borders&Learning, "Bülbül ile Pofidik Kral" isimli müzikli çocuk oyunuyla sahne aldı.

Ünlü Masal Minikler İçin Sahnelendi, System.String[]
Maltepe Belediyesinin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde hafta sonu çocuk oyunları kapsamında Beyond Borders&Learning, "Bülbül ile Pofidik Kral" isimli müzikli çocuk oyunuyla sahne aldı.

Danimarkalı ünlü oyun yazarı Hande Christian Andersen'in yazdığı oyunda her şeyden çok çabuk sıkılan, mutluluğu arayan yalnız ve üzgün bir kralın öyküsü anlatıldı. Kralın, kötü yürekli, kendini beğenmiş veziriyle, iyi yürekli, sevimli soytarısının da sahne aldığı oyunu minik izleyiciler ilgiyle izledi. Yönetmenliğini Deniz Altun'un üstlendiği oyunun müziklerini Alper Aksoy, dekorunu Ali ve Nehir Altun, kostümlerini Gül Geçer Sağer hazırladı. Oyunda Başak Ova, Deniz Altun, Emirhan Yıldız, Tuncay Ümit Zeren rol aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:06 Kaynak: İHA

Türkan Saylan, Maltepe, Güncel
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