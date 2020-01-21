Ünlü menajer Kayseri Pastırmasına hayran kaldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü menajer Kayseri Pastırmasına hayran kaldı - Son Dakika Magazin

Ünlü menajer Kayseri Pastırmasına hayran kaldı

7 saat önce

Birçok şarkıcının menajerliğini yapan Salih Çalışkan, Kayseri pastırması ve sucuğuna hayran kaldı.

Ünlü menajer Kayseri Pastırmasına hayran kaldı, System.String[]

Birçok şarkıcının menajerliğini yapan Salih Çalışkan, Kayseri pastırması ve sucuğuna hayran kaldı.


Uzun yıllardır Avrupa'da yaşamını sürdüren, birçok ünlü şarkıcının da Avrupa menajerliğini yapan Salih Çalışkan, Kayseri'ye hayran kaldı. İş için geldiği Kayseri'de dünyaca ünlü Kayseri pastırması ve sucuğunu tadan Salih Çalışkan, hayranlığını gizleyemedi.


İHA muhabirine özel açıklamalar yapan Salih Çalışkan, "Ben hayatımda böyle güzel pastırma ve sucuk ne gördüm, ne yedim. İstanbul'da ve zaman zaman Avrupa'nın bazı kentlerinde bizlere sunular pastırma ile Kayseri pastırması arasında dağlar kadar fark var" dedi.


Boynuna sucukları takıp, pastırma yiyen ünlü menajer Salih Çalışkan, beraber çalıştığı ses sanatçılarına da telefonundan canlı yayın yaparak hem Kayseri'yi hem pastırma, sucuğu anlattı. Salih Çalışkan, Kayseri Kalesi, Cumhuriyet Meydanı ve Kapalı Çarşı'yı da gezdi. Kayseri için muhakkak çalışmalar yapmayı planladığını ve ünlü şarkıcıları Kayseri'ye getireceğini söyleyen Salih Çalışkan, "Kayseri'den tüm magazin dünyasına sesleniyorum. Pastırma, Kayseri'de yenir" dedi.


Salih Çalışkan kimdir?


1969 yılında Aksaray'da doğdu. 1987 yılında yurt dışına yerleşti. 30 yıldır bir çok ünlü şarkıcının Avrupa menajerliğini yapıyor. İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül, Bülent Ersoy, Özcan Deniz başta olmak üzere Alişan, Gülşen, Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Yağız, Hasan Yılmaz, Ankaralı Coşkun, Küçük İbo, Ankaralı Yasemin, Sılanaz, Merve İlçi ile çalıştı. - KAYSERİ

Kayseri, Avrupa, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:02 Kaynak: İHA
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