Ünlü milyarder John McAfee, tutuklu olduğu hücresinde ölü olarak bulundu

İspanya Yüksek Mahkemesi, vergi kaçakçılığıyla suçlanan dünyaca ünlü yazılımcı John McAfee'ninABD'ye iadesine onay vermesinin ardından gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNDU

İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre; 75 yaşındaki McAfee'nin Barcelona'daki hücresinde ölü bulunduğu ve ilk incelemenin intihara işaret ettiği bilgisi yer aldı.

ABD'DE DE YARGILANSAYDI 30 YIL CEZA ALABİLİRDİ

John McAfee'nin ABD'de yargılanması durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyordu.