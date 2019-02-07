Ünlü Mimar, Restore Ettiği Asırlık Yeşil Köşk'ü Satışa Çıkarıldı

Osmanlı sanatı uzmanı Serdar Gülgün, bir süre önce aldığı köşkü aslına uygun bir biçimde restore etti. Dekorasyonu iki yıl süren köşk, restore edildikten bu yana kapısı kapalı halde duruyor.

OTURUM ALANI 500 METREKARE

Toplam olarak 500 metrekarelik kapalı kullanım alanı bulunan köşkün bahçesi de 500 metrekare büyüklüğünde.

İSKÂNI NADİR KÖŞKLERDEN

İskânı nadir olan boğaz köşkü konumundaki Yeşil Köşk için belirlenen satış bedeli 8,5 milyon lira olarak açıklandı.

Beykoz vapur iskelesine 350 metre uzaklıktaki köşkü kısa süre önce almalarına karşın ciddi bir ilgi gördüğünü kaydeden Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Serdar Gülgün, aynı zamanda boğazdaki en önemli yalı ve köşkleri de restore eden, dekore eden bir uzman. Gülgün'ün elinden çıkmış bir köşk çok nadir satışa çıkar. Sanat değeri oldukça yüksek olan bu köşkün, duvar ve

tavanlardaki bezemelerini, Topkapı Sarayı'nın restorasyonunu yapan sanatçılar yaptı." dedi.

İKİNCİ BİR ÖRNEĞİ YOK

Eski dönemlere kalan eserlerin aslına uygun bir biçimde restore edilmesinin zor olduğunu belirten Kırmızıtaş açıklamasının devamda "Burası el işçiliği ile yapılan tek ev. Türkiye'de ikinci bir örneği yok. Genelde bu tür evlerde, restore eden kişiler yaşar. Al sata giren bir ev değil. Osmanlı tutkun ünlü bir mimar tarafından yapılması ayrı bir değer. Keşke bu şekilde daha fazla eser olsaydı. Bu durum İstanbul'un çehresini değiştirirdi" dedi.