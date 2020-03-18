Ünlü mimar, sosyal medyadan 3 milyon euroluk iş aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ünlü mimar, sosyal medyadan 3 milyon euroluk iş aldı - Son Dakika Ekonomi

Ünlü mimar, sosyal medyadan 3 milyon euroluk iş aldı

17 dakika önce

Mimar Şerif Soğukbulak, Instagram hesabından 3 milyon euroluk malikane projesi aldı.

Ünlü mimar, sosyal medyadan 3 milyon euroluk iş aldı, System.String[]

Mimar Şerif Soğukbulak, Instagram hesabından 3 milyon euroluk malikane projesi aldı. Soğukbulak ve ekibi, Hollanda'da yaşayan Türk asıllı bir iş adamına malikane tasarımı ve dekorasyonu hazırlıyor. Ünlü mimar, geçen yıl da Katar Prensi'nden yine Instagram'dan büyük bir proje almıştı.


Mimar Şerif Soğukbulak, Hollanda'nın Den Hagg olarak da bilinen Lahey kentinde Türk asıllı Hollandalı bir iş adamı için inşa edilen bir malikanenin iç ve dış dekorasyon projelerini üstlendi. Proje kapsamında görkemli malikanenin bütün dekorasyon ve iç mimarlık uygulamalarını Soğukbulak ve ekibi Türkiye'de tasarlayıp hazırlayarak, ihraç edecek.


Artstyle Mimarlık'ın kurucusu Mimar Soğukbulak, Türk asıllı Hollanda vatandaşı bir iş insanının Instagram hesabından bir takipçisi olduğunu belirterek, bu kadar büyük ölçekteki bir projenin sosyal medyadan gelmiş olmasının önemine işaret etti.


Soğukbulak, proje hakkında şu bilgileri paylaştı; "Hollanda'da üstlendiğimiz proje, oldukça görkemli bir yapı. Malikanenin iki tarafından dereler akıyor. Bir villa ve villadan kapalı havuz, hamam, sauna ve fitness salonu gibi sosyal alanlara geçişler olacak. Müşterimizin talepleri doğrulturunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."


"Bütün işleri Türkiye'deki fabrikamızda ürettik"


Malikanenin kaba inşaatını Hollandalı bir şirkete yaptırdıklarını ifade eden Soğukbulak, diğer işlerinin tamamında kullanılan malzemelerin Türkiye'de üretildiğini vurgulayarak, "Kaba inşaat dışındaki dış cepheden iç dekoratif uygulamalara ve mobilyalara kadar bütün işleri Türkiye'deki fabrikamızda ürettik. İhracatını da yine kendimiz yaptık. Ürünlerin tasarımını kendi ekibimiz yaptı, üretimde de Türk ustalar çalıştı."


Şerif Soğukbulak, Hollanda'da yaptıkları malikane projesi ile Türkiye'ye 3 milyon euroluk bir döviz girdisi sağladıklarını belirterek, "Aldığımız tek proje ile cari açığın kapatılması için 3 milyon euroluk bir katkımız oldu. Yurtdışında alacağımız benzer projelerle ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Soğukbulak, malikanenin özelliklerini de şöyle anlattı; "Mekanda görkemli bir estetiğe özen gösterdik. Müşterimizin talepleri çerçevesinde kaliteden ve özgünlükten ödün vermiyoruz. Malikanede rahat ve samimi bir ortam oluşturmaya odaklandık. Tavanlardan yer döşemelerine, peyzajdan terasa kadar her detayda bize özgü çizgiler görmek mümkün. Projenin her metrekaresinde ve her detayında ekibimizin imzası var."


Katar Prensi'nden teklif almıştı


Şerif Soğukbulak, geçtiğimiz yıl Katar Prensi'nden sosyal medya hesabı üzerinden büyük bir teklif almış, Hollanda'nın Rotterdam kentinde görkemli bir mekanın tasarımını üstlenmişti. Üç ayda dekore edilen mekan, fotoğraf çektirmek için en uğrak mekan haline gelmişti. - İSTANBUL

Instagram, Hollanda, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:34 Kaynak: İHA
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