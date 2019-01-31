Ünlü Mobilya Markası Bayi Toplantısını Antalya'da Gerçekleştirdi

Türkiye'nin en hızlı büyüyen mobilya markası Mondi, 2018 Bayi Toplantısını 22-25 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya Granada Luxury Belek'te gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen mobilya markası Mondi, 2018 Bayi Toplantısını 22-25 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya Granada Luxury Belek'te gerçekleştirdi.



Markanın 2018 yılı performansı, 2019 yılı hedef ve stratejilerinin değerlendirildiği toplantıya; Boydak Holding yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, markanın büyümesine ve gelişimine katkı sağlayan çok sayıda yönetici ile yurtiçi ve yurtdışından Mondi bayileri katıldı. Üç gün boyunca devam eden buluşmada yılı üstün başarıyla tamamlayan bayilere ödülleri takdim edildi. Zirveyi hedefleyen Mondi'nin, modern tasarımlı, şık, fonksiyonel ve mobilyada trend oluşturacak renkleriyle 2019 ürün kreasyonları bayileri tarafından da büyük beğeni kazandı. Mondi için 2019'un yeniden yapılanma yılı olduğunu ifade eden Boydak Holding Ceo'su Alpaslan Baki Ertekin; 'Asıl Şimdi Başlıyoruz' sloganı ile 2019 yılında Mondi markasının hedefe odaklı güçlü bir büyüme gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.



Mondi Genel Müdürü Bilal Uyanık ise 2023 yılında Türkiye genelinde 500 kişilik bir bayi ağına ulaşma hedeflerinin bulunduğunu, yeni müteşebbis ve mevcut bayilerimizle bunu başaracaklarını belirtti.



'Asıl şimdi başlıyoruz' sloganıyla hedef yükselten Mondi, 2019 yılında yurtiçinde 100 adet française bayilik vermeyi planlıyor. - KAYSERİ

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