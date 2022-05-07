Ünlü moda markası kripto paralar ile ödemelere yeşil ışık yaktı! - Son Dakika

Kripto paralar hayatımıza girmeye her geçen gün devam ediyor. İlk ortaya çıktıkları zaman sadece belli bir kesim tarafından ticareti yapılan dijital varlıklar artık herkes tarafından kullanılıyor ve birçok satın alım işleminde aktif rol oynuyor.

Geçtiğimiz günlerde birçok marka kripto paralar ile ödeme kabul edeceklerini duyurmaya başlamıştı. İlk duyuruların ardından diğer firmalar da kripto paraları kabul edeceklerini belirtmişti. Bu duyurulardan yenisi şimdi de dünyaca ünlü giyim markası Gucci'den geldi. Gucci, kripto paralar ile ödeme kabul edeceğiniz duyurdu.

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Gucci, kripto paralar ile ödeme kabul edecek!

Lüks moda şirketi Gucci, ABD'de bulunan bazı mağazalarının Mayıs ayının sonuna kadar kripto paralar ile ödemeyi kabul edeceğini belirtti. Yapılan açıklamalara göre kripto paralar ile ödeme yapmak isteyen kullanıcıların mail adreslerine kripto cüzdanlarını kullanarak ödeme yapmalarını sağlayacak bir QR kodu içeren bir bağlantı gönderilecek.

Bu sayede kullanıcılar çok rahat bir şekilde kripto paralar ödeme yapabilecek. Şu anda 10 adet kabul edilen kripto para bulunuyor. Bunlardan beşi 1 ABD dolarına sabitlenmiş sabit para olarak bizlerin karşısına çıkacak. Geriye kalan 5 dijital varlığı Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Litecoin, Shiba Inu ve Dogecoin oluşturuyor.

Gucci başkanı ve CEO'su Marco Bizzarri tarafından yapılan açıklamalarda şu sözlere yer verildi: "Gucci, müşterilerine gelişmiş bir deneyim sağlayabilmek için her zaman yeni teknolojileri benimsemeye çalışıyor." Buna ek olarak şirket, mağazalarda veya çevrimiçi olarak kripto para kabul etme konusunda başka bir lüks moda markası olan Off-White ve tasarımcı Philipp Plein'i doğru buldu.

Bu ünlü moda markasını ilk teknolojiye girişi değil. Daha önce de marka NFT ve metaverse alanlarında da bazı çalışmalar yürütmüştü. Şimdi şirketin kripto paraları da benimsemesi, ilerleyen günlerde Gucci tarafından daha yenilikçi hamlelerin geleceğini gösteriyor. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.