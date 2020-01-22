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Ünlü moda tasarımcısı Herpen'den burka yasağı yorumu: Herkes istediğini giyebilmeli
6 saat önce
Hollandalı moda tasarımcısı Iris Van Herpen, bu alanda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Arap Moda Haftası'nda ömür boyu başarı ile ödüllendirilen 'Haute Couture' tasarımcıyla Dubai'de buluştuk.
Hollandalı moda tasarımcısı Iris Van Herpen, bu alanda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Arap Moda Haftası'nda ömür boyu başarı ile ödüllendirilen 'Haute Couture' tasarımcıyla Dubai'de buluştuk.
Jane Witherspoon, Euronews: "Iris Van Herpen, Euronews'te konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Dubai'de Arap Moda Haftası'nda ilk defa yer almak nasıl bir duygu?"
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:33
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