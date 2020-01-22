Ünlü moda tasarımcısı Herpen'den burka yasağı yorumu: Herkes istediğini giyebilmeli - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ünlü moda tasarımcısı Herpen'den burka yasağı yorumu: Herkes istediğini giyebilmeli - Son Dakika Dünya

Ünlü moda tasarımcısı Herpen'den burka yasağı yorumu: Herkes istediğini giyebilmeli

6 saat önce

Hollandalı moda tasarımcısı Iris Van Herpen, bu alanda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Hollandalı moda tasarımcısı Iris Van Herpen, bu alanda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Arap Moda Haftası'nda ömür boyu başarı ile ödüllendirilen 'Haute Couture' tasarımcıyla Dubai'de buluştuk. View on euronews

Ünlü moda tasarımcısı Herpen'den burka yasağı yorumu: Herkes istediğini giyebilmeli

Iris Van Herpen, Dubai, Moda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:00 
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