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Ünlü moda tasarımcısı Herpen'den burka yasağı yorumu: Herkes istediğini giyebilmeli
6 saat önce
Hollandalı moda tasarımcısı Iris Van Herpen, bu alanda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Hollandalı moda tasarımcısı Iris Van Herpen, bu alanda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Arap Moda Haftası'nda ömür boyu başarı ile ödüllendirilen 'Haute Couture' tasarımcıyla Dubai'de buluştuk. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:00
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