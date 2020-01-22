Ünlü moda tasarımcısı Herpen'den burka yasağı yorumu: Herkes istediğini giyebilmeli

Hollandalı moda tasarımcısı Iris Van Herpen, bu alanda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Arap Moda Haftası'nda ömür boyu başarı ile ödüllendirilen 'Haute Couture' tasarımcıyla Dubai'de buluştuk. View on euronews