Son Dakika Haberleri: Ünlü Moda Tasarımcısı Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti

Ünlü Moda Tasarımcısı Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti

2 saat önce

Chanel'in ikonik moda tasarımcısı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü Moda Tasarımcısı Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti, System.String[]
Chanel'in ikonik moda tasarımcısı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.

Chanel'in sanat direktörü ikonik moda tasarımcısı Karl Lagerfeld birkaç haftadır devam eden hastalığına yenik düşerek 85 yaşında hayatını kaybetti. Lagerfeld, 22 Ocak'ta Paris'te Chanel'in gerçekleştirdiği iki moda şovunu kendisini yorgun hissetmesi nedeniyle kaçırmıştı. İkinci gösteriyi kaçırdıktan sonra yapılan açıklamada, "Chanel'in sanat direktörü Lagerfeld kendini yorgun hissettiği için modaevinin sanat stüdyosu direktörü Virginie Viard'dan onu temsil etmesini istedi" ifadeleri yer almıştı. Bu Lagerfeld'in kaçırdığı ilk defileydi.

Karl Lagerfeld, Coco Chanel tarafından kurulan ikonik moda evine 30 yıldan uzun bir süredir başkanlık ediyordu. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:05 Kaynak: İHA

Paris, Chanel, Karl Lagerfeld, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Modacı Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti Son Dakika! CHP'nin Siverek Adayı Mehmet Fatih Bucak Oldu

Sözleşmeli Personeller Kadro Bekliyor Torununun Hızlı Tren Eleştirisine Yıldırım'dan Yanıt: Konuşmam Güme Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 17:11:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü Moda Tasarımcısı Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]