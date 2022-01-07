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Son dakika haberleri! Ünlü modacı Barbaros Şansal'a darp davasında 12 sanığa beraat - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ünlü modacı Barbaros Şansal'a darp davasında 12 sanığa beraat

07.01.2022 13:13

Son dakika haberleri: Atatürk Havalimanı'nda "b boğul Türkiye" sözleri nedeniyle gözaltına alınacağı esnada darp edilen ünlü modacı Barbaros Şansal'ın davasında karar açıklandı.

Atatürk Havalimanı'nda "b boğul Türkiye" sözleri nedeniyle gözaltına alınacağı esnada darp edilen ünlü modacı Barbaros Şansal'ın davasında karar açıklandı. Mahkeme kararında Şansal'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan 12 sanığın beraatine 1 sanığın ise adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Ünlü modacı Barbaros Şansal 2016 yılını 2017 yılına bağlayan gece sosyal medya hesabından yaptığı bir video paylaşımında 'b boğul Türkiye' sözleri nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Tepkilerin ardından Şansal hakkında gözaltı kararı verilmişti. 2 Ocak 2017'de Kıbrıs'tan İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçağından çıktığı esnada Şansal'ın onlarca kişi tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan 13 kişinin havalimanında yer hizmetleri personeli olduğu tespit edilerek dava açılmıştı. Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında bir kısım sanık avukatları ile 3 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Barbaros Şansal'ın 2 sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini belirterek beraatlarını talep etti. Savcı diğer 11 sanığın ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Yasin Böcekli'nin 'basit yaralama' suçundan 2 bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Verilen para cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı. Mahkeme 12 sanık hakkında ise beraat ve açılan davanın düşmesi kararını verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barbaros Şansal müşteki, 13 kişi ise şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede ünlü modacı hakkında 'b boğul Türkiye' sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı. Şansal'ın 2 Ocak 2017'de Kıbrıs'tan Atatürk Havalimanı'na geldiği ve ekip otosuna bindirileceği sırada havalimanında yer hizmeti sağlayan şirket personelleri tarafından darp edildiği de iddianamede belirtilmişti. Personellerin burada ayrıca Barbaros Şansal'a cinsiyetçi, ayrımcı ve sinkaflı küfürler ettiği ve 'buradan çıkamayacaksın, seni öldüreceğiz' şeklinde tehdit cümleleri kurduğu da açıklanmıştı. Barbaros Şansal'ın şikayetçi olduğunun da ifade edildiği iddianamede, personellerin suçlamaları kabul etmediği anlatılmıştı. İddianamede 13 şüphelinin 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(Melike İnal/ İHA)

Son dakika haberleri! Ünlü modacı Barbaros Şansal'a darp davasında 12 sanığa beraat
Son dakika haberleri! Ünlü modacı Barbaros Şansal'a darp davasında 12 sanığa beraat
Son dakika haberleri! Ünlü modacı Barbaros Şansal'a darp davasında 12 sanığa beraat

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Atatürk Havalimanı, Barbaros Şansal, Mahkeme, Türkiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ünlü modacı Barbaros Şansal'a darp davasında 12 sanığa beraat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ünlü modacı Barbaros Şansal'a darp davasında 12 sanığa beraat - Son Dakika
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