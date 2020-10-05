Ünlü modacı Covid-19'a yenik düştü

81 yaşındaki Takada'yla ilgili "Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesi'nde vefat etti" açıklaması yapıldı.
İlk defilesini Nisan 1970'de Paris'teki Galerie Vivienne'deki butiğinde sahneleyen Takada, 1980'lerde modaya damga vurmuştu.
EN BÜYÜK LÜKS GİYİM MARKALARINDAN BİRİ HALİNE GELMİŞTİ
Ünlü modacının 1970'li yıllarda kurduğu Kenzo markası, dünyanın en büyük lüks giyim markalarından biri haline geldi.
Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Takada'yla ilgili "Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesi'nde vefat etti" açıklaması yapıldı.
GEÇTİĞİMİZ YAZ TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
Geçen yaz tatil için Türkiye'ye gelen Takada, ilk kez 20 sene önce Bodrum'a geldiğini söylemişti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:59
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