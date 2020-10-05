Ünlü modacı Covid-19'a yenik düştü

Geçen yaz tatil için Türkiye'ye gelen Takada, ilk kez 20 sene önce Bodrum'a geldiğini söylemişti.

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Takada'yla ilgili "Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesi'nde vefat etti" açıklaması yapıldı.

Ünlü modacının 1970'li yıllarda kurduğu Kenzo markası, dünyanın en büyük lüks giyim markalarından biri haline geldi.

EN BÜYÜK LÜKS GİYİM MARKALARINDAN BİRİ HALİNE GELMİŞTİ

81 yaşındaki Takada'yla ilgili "Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesi'nde vefat etti" açıklaması yapıldı.

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