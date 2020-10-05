Ünlü modacı Covid-19'a yenik düştü - Son Dakika

Ünlü modacı Covid-19'a yenik düştü

Dünyaca ünlü Japon modacı Kenzo Takada, Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gördüğü hastanede corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü modacı Covid-19'a yenik düştü, System.String[]

81 yaşındaki Takada'yla ilgili "Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesi'nde vefat etti" açıklaması yapıldı.

İlk defilesini Nisan 1970'de Paris'teki Galerie Vivienne'deki butiğinde sahneleyen Takada, 1980'lerde modaya damga vurmuştu.

EN BÜYÜK LÜKS GİYİM MARKALARINDAN BİRİ HALİNE GELMİŞTİ

Ünlü modacının 1970'li yıllarda kurduğu Kenzo markası, dünyanın en büyük lüks giyim markalarından biri haline geldi.

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Takada'yla ilgili "Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesi'nde vefat etti" açıklaması yapıldı.

GEÇTİĞİMİZ YAZ TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Geçen yaz tatil için Türkiye'ye gelen Takada, ilk kez 20 sene önce Bodrum'a geldiğini söylemişti.

Ünlü modacı Covid-19'a yenik düştü

Koronavirüs, Paris, Kenzo, Ekim, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:59

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü modacı Covid-19'a yenik düştü - Son Dakika Magazin

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