Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?
02.05.2021 12:32
Türk sinemasının yakışıklı jönlerinden olan Çağlar Ertuğrul, rol aldığı dizilerle adından sıklıkla söz ettiriyor. İşte bir dönem ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündeme gelen Ertuğrul hakkında bilinmeyenler.
5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğan Çağlar Ertuğrul, girdiği üniversitede ilk defa tiyatro ile tanıştı. 13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde 'Romeolar ve Julietler' adlı bir oyunda sahne alan Ertuğrul şöhret basamaklarını Dağ filmi ile çıkmaya başladı.
Adriana Lima'ya attığı tweetle bir dönem gündeme gelen Çağlar Ertuğrul, Afili Aşk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kurt Seyit ve Şura, Galip Derviş gibi pek çok önemli yapımda rol aldı.
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