Ünlü Model Bella Hadid, Türk Fotoğrafçı Mert Alaş İçin Kapadokya'ya Geldi

Dünyaca ünlü ABD'li model Bella Hadid ve Hollywood'un ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş, Kapadokya'ya geldi.

Şovlarıyla ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın 'meleklerinden' biri olan manken Bella Hadid ve ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, dün akşam saatlerinde bir fotoğraf çekimi için Nevşehir merkez ilçesine bağlı Uçhisar Beldesi'ne geldi.

KAPADOKYA'NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ PAYLAŞTILAR

Bella Hadid ve Mert Alaş, Peribacaları'nın bulunduğu Kapadokya bölgesinde bir otele yerleşti. Bella Hadid, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yansıtan paylaşımlar yaptı. Amerikalı ünlü modelin Kapadokya'nın hangi bölgelerinde çekim yapacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.