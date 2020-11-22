Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti - Son Dakika

Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti

22.11.2020 19:01

Dünya ünlü model Hailey Baldwin, şarkıcı eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti. Güzel model, "Ne olursa olsun kıskançlığı içimden atamıyorum. Birçok insan Justin'in evli olup olmadığını umursamıyor. Nasıl kıskanmayayım?" dedi.

Ünlü model Hailey Baldwin'den kıskançlık itirafı herkesi şaşırttı. Baldwin, şarkıcı eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını belirtip, "Ne olursa olsun kıskançlığı içimden atamıyorum" ifadesini kullandı.

"NASIL KISKANMAYAYIM?"

Hailey Baldwin, "Ne olursa olsun kıskançlığı içimden atamıyorum. Birçok insan Justin'in evli olup olmadığını umursamıyor. Onlar için önemli olan Justin'le bir fırsatları olup olmaması. Nasıl kıskanmayayım?" ifadelerini kullandı.

NİKAH TAZELEMİŞLERDİ

Hailey Baldwin ve Justin Bieber, 2018'de sürpriz bir şekilde evlendiklerini açıklamış ve herkesi şaşkına çevirmişti. 2019'da ise çift, yine sürpriz bir kararla ailelerinin önünde yemin ederek nikah tazelemişlerdi.

Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti
Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti
Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti
Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti

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Son Dakika Magazin Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti - Son Dakika Magazin


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