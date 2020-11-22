Ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını itiraf etti

Ünlü model Hailey Baldwin'den kıskançlık itirafı herkesi şaşırttı. Baldwin, şarkıcı eşi Justin Bieber'ı çok kıskandığını belirtip, "Ne olursa olsun kıskançlığı içimden atamıyorum" ifadesini kullandı.

"NASIL KISKANMAYAYIM?"

Hailey Baldwin, "Ne olursa olsun kıskançlığı içimden atamıyorum. Birçok insan Justin'in evli olup olmadığını umursamıyor. Onlar için önemli olan Justin'le bir fırsatları olup olmaması. Nasıl kıskanmayayım?" ifadelerini kullandı.

NİKAH TAZELEMİŞLERDİ

Hailey Baldwin ve Justin Bieber, 2018'de sürpriz bir şekilde evlendiklerini açıklamış ve herkesi şaşkına çevirmişti. 2019'da ise çift, yine sürpriz bir kararla ailelerinin önünde yemin ederek nikah tazelemişlerdi.