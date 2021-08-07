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Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim - Son Dakika

Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim

07.08.2021 10:00

Ünlü televizyon yıldızı Khloe Kardashian, bir TV kanalında yaptığı bekaret itirafıyla gündeme geldi. İlk cinsel deneyimini henüz 14 yaşındayken kendisinden oldukça büyük bir adamla yaşadığını belirten Kardashian, "Şimdi bu kadar erken yaşta cinsel deneyim yaşamının bir hata olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD'nin önde gelen TV yıldızlarından olan Khloe Kardashian, özel yaşamıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Kardashian, ilk cinsel deneyimini henüz 14 yaşındayken kendisinden oldukça büyük bir adamla yaşadığı belirtti.

"YAŞIM KONUSUNDA YALAN SÖYLEMİŞTİM"

Henüz 14 yaşındayken son derece etkileyici bir adamla tanıştığını anlatan Kardashian "O bana daha genç olduğunu söylemişti. Ben de ona yaşım konusunda yalan söylemiştim. 14 yaşındaydım ama 16 olduğumu söyledim" diyerek o günleri anlattı.

"ÜVEY BABAMIN ARABASINI GİZLİCE ALIP BULUŞMAYA GİDERDİM"

Kardashian "Bazen annemin bazen de üvey babamın arabalarını onlardan gizli alıp sevgilimle buluşmaya giderdim. Bu adam hayatıma girene kadar okulda durumum gayet iyiydi. Ama sonra notlarım da düşmeye başladı" diye itiraflarını sürdürdü.

"İLK CİNSEL DENEYİMİMİ 14 YAŞINDA YAŞADIM"

"İlk cinsel deneyimimi yaşadığımda henüz 14 yaşındaydım. Ama kendimi yeterince olgun sanıyordum" diyen Kardashian "Şimdi bu kadar erken yaşta cinsel deneyim yaşamının bir hata olduğunu düşünüyorum. Bekaretinizi kaybetmek hayatınızın geri kalanını da etkileyecek bir karar" ifadelerini kullandı.

Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim
Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim
Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim
Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim
Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim
Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim

Tam Gemi Şok Denemeleri, Khloe Kardashian, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim - Son Dakika Magazin


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