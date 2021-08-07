ABD'nin önde gelen TV yıldızlarından olan Khloe Kardashian, özel yaşamıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Kardashian, ilk cinsel deneyimini henüz 14 yaşındayken kendisinden oldukça büyük bir adamla yaşadığı belirtti.
Henüz 14 yaşındayken son derece etkileyici bir adamla tanıştığını anlatan Kardashian "O bana daha genç olduğunu söylemişti. Ben de ona yaşım konusunda yalan söylemiştim. 14 yaşındaydım ama 16 olduğumu söyledim" diyerek o günleri anlattı.
Kardashian "Bazen annemin bazen de üvey babamın arabalarını onlardan gizli alıp sevgilimle buluşmaya giderdim. Bu adam hayatıma girene kadar okulda durumum gayet iyiydi. Ama sonra notlarım da düşmeye başladı" diye itiraflarını sürdürdü.
"İlk cinsel deneyimimi yaşadığımda henüz 14 yaşındaydım. Ama kendimi yeterince olgun sanıyordum" diyen Kardashian "Şimdi bu kadar erken yaşta cinsel deneyim yaşamının bir hata olduğunu düşünüyorum. Bekaretinizi kaybetmek hayatınızın geri kalanını da etkileyecek bir karar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim - Son Dakika Magazin